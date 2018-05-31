Семь человек стали жертвами урагана в Поволжье

В результате штормового ветра в Поволжье погиб один человек, еще семеро пострадали. Непогода обрушилась накануне на регионы Центральной России и Поволжья. Сильный ветер срывал кровлю с крыш зданий, вырывал деревья с корнем.

В Муслюмовском районе Татарстана жертвой стихии стала женщина. По данным республиканского минздрава, местная жительница получила тяжелейшие травмы при падении на нее слетевшей с магазина крыши и умерла в больнице. От сильного ветра в регионе пострадали еще 3 человека – женщина и подросток в Зеленодольском районе и еще одна женщина в Мензелинске. По данным регионального управления МЧС, в поселке Красный Яр Зеленодольского района шквал разрушил заброшенную постройку, в результате травмы получили женщина и юноша, укрывшиеся в строении от непогоды. Они получили ушибы грудной клетки и ключицы и были доставлены в больницу.

В республике в результате урагана остались без света 70 населенных пунктов, в которых проживают более 20 тысяч человек. Сильным ветром повалены десятки деревьев, повреждены десятки автомобилей.

Добавим, что от удара стихии пострадали три человека в Нижегородской области и один человек в Марий Эл.

Массовые отключения света помимо Татарстана затронули Нижегородскую область, Удмуртию, Марий Эл, Мордовию, Ивановскую, Кировскую и другие области.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 31.05.18

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