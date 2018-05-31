Десятки раненых, тысячи обесточенных домов и поваленных деревьев: ураган прошелся по Нижегородской области

Около 30 человек пострадали в Нижегородской области в результате штормового ветра, сообщается на сайте регионального правительства.

По данным чиновников, за медицинской помощью обратились 29 человек, в том числе 23 жителя Нижнего Новгорода. В региональном управлении МЧС уточнили, что госпитализированы 7 человек, в том числе двое детей. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Больше всего от удара стихии пострадали областной центр, Арзамас, Бор, а также Кулебакский, Городецкий, Богородский и Володарский районы. Всего по региону непогода нанесла ущерб различной степени тяжести 757 населенным пунктам.

По данным на 23:00 среду, 30 мая, без света оставались около 44 тысяч жителей области. Шквалистый ветер повалил 1834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде – 540 деревьев. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 – в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что ветер сорвал кровлю с Нижегородского кремля в нескольких местах.

Минувшей ночью в ликвидации последствий стихии были задействованы 364 аварийные бригады – 1316 человек и 393 единицы техники. По состоянию на 07:00 четверга, в регионе без электроснабжения остаются 118 населенных пунктов с населением почти 24 тысячи человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

От сильного ветра помимо Нижегородской области пострадали другие регионы Поволжья, а также регионы Центральной России.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 31.05.18

В Приморье вероятным убийцей 10 летнего мальчика оказался подросток. / Семь человек стали жертвами урагана в Поволжье. / Шторм оставил без света 170 тысяч нижегородцев и сорвал крышу с кремля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»