Ничего святого: украинцы «прошлись» по памяти погибших добровольцев ЧВК «Вагнер»

Украинские власти организовали новую антироссийскую провокацию. После жалкой инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко Киев решился устроить еще одну «политическую театральную постановку».

В стремлении в очередной раз хоть как-то задеть Россию, Украина идет на самые странные и низкие поступки. В минувшую субботу, 2 июня, к посольству России в столице Украины группа активистов принесла картонные гробы, на каждом из которых было написано «Груз 200, ЧВК Вагнера».

Сами организаторы проакции заявляют, что таким образом они решили протестовать против «агрессии» России на Украине». Судя по всему, украинские «патриоты» уверены, что именно бойцы так называемой ЧВК «Вагнер» участвуют в войне на юго-востоке Незалежной на стороне ополченцев Донбасса.

При этом очевидно, что данные обвинения абсолютно нелепы, беспочвенны и не имеют под собой никаких доказательств. Добровольцы частной военной компании «Вагнера» действительно принимают участие в боевых действиях, вот только не на Украине, а в Сирии. И борются они с главной на сегодняшний день мировой проблемой – террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Снайперская пара российской ЧВК во время боев в Восточной Гуте (Фото: t.me/milinfolive)

Чтобы остановить боевиков и не дать распространить свою деятельность дальше Сирии, перекрыть им пути к России, «вагнеровцы» регулярно участвуют в ожесточенных боях с террористами. Бойцы ЧВК сражались за правое дело, и в России их считают истинными героями и патриотами.

Боевики покидают Восточную Гуту под надзором добровольцев из ЧВК «Вагнер» (Фото: bousla.net)

Украинцы же в очередной раз отличились, устроив «пляски на костях» погибших добровольцев, которые борются с террористами. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь сам Киев не только не участвует в борьбе с терроризмом, но даже помогает боевикам. Ранее СМИ уже сообщали, что Украина продавала оружие террористам на Ближний Восток, так что цинизм «украинских патриотов» в данном вопросе давно известен.

В этой ситуации устроенная в воскресенье акция вызывает лишь недоумение и в очередной раз демонстрирует, что украинские радикалы могут творить в стране абсолютный беспредел, а власти их в этом лишь поддерживают. Это подтверждает и тот факт, что правоохранительные органы Киева даже не пытались остановить националистов у посольства РФ, а спокойно наблюдали за происходящим.

Вероятно, с помощью данной акции Украина снова попыталась привлечь к себе внимание стран Запада, так как в последнее время США и ЕС все меньше поддерживают Киев и помогают ему. Однако очевидно, что ни в одной стране мира люди не устраивают «представления с гробами», не радуются смерти военных, а сочувствуют этой трагедии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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