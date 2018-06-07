Самоучка без диплома пять лет работал пилотом

Житель Подмосковья Тарас Шелест, который пять лет работал пилотом и водил пассажирские самолеты, оказался самоучкой. Проверка показала, что мужчина не имеет образования, а значит и права летать. Однако из-за истечения сроков давности Шелест продолжает работать в авиации, но теперь уже за рубежом.

Разоблачение самозванца состоялось в 2015 году, пишет «Комсомольская правда». Второй пилот Шелест при заходе в воздушное пространство Украины во время рейса из Москвы на Кипр, сказал в разговоре с диспетчером: «Слава Украине». Переговоры с диспетчером строго регламентированы, радиообмен утвержден на законодательном уровне, поэтому о выходке доложили в службу безопасности компании. Началась проверка.

Когда Шелест устраивался на работу, он предъявил диплом об окончании Санкт-Петербургского университета гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». В вузе на запрос ответили, что такого выпускника у них нет, даже студентом Тарас Шелест никогда не был.

Мужчина самостоятельно выучился летать на тренажерах, но в авиационный институт поступить не смог. Тогда он купил диплом и устроился работать в небольшую частную авиакомпанию стюардом. Затем заявил о желании стать пилотом, записался в учебный отряд, начал стажироваться, занимался с инструктором. Когда он устраивался на работу в крупную авиакомпанию, то уже имел реальные часы налета. Кроме того, он прошел переподготовку, за которую заплатил работодатель. В общей сложности Шелест проработал пилотом пять лет.

В том, что диплом купленный, мужчина признался на допросе. Его отстранили от полетов. Однако в Следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело, так как истек срок давности за совершение преступления небольшой тяжести (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате Шелеста отпустили.

По данным издания, пилот-самоучка устроился на работу в украинские авиалинии. Сам Шелест в разговоре с «КП» заявил, что авиационный вуз окончил, а у всей этой истории политический подтекст. Якобы работодатель его подставил, чтобы оправдать увольнение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

В Югре «Лукойл» залил нефтью заповедник. / Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины возле екатеринбургской больницы. / Автомобилисты шокированы скачком цен на газомоторное топливо. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»