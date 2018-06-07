СКР занялся смертью онкобольной в Ярославле после вопроса Путину о медицине

Следователи начали проверку по факту смерти онкобольной женщины в Ярославской области от болевого шока, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Доследственная проверка организована после того, как во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным была озвучена история о смерти страдающей раком матери жительницы города Ярославля Веры Куприной из-за отсутствия необходимых лекарств у скорой помощи. По ее результатам «будет принято процессуальное решение», говорится в сообщении ведомства.

О трагическом случае гибели онкобольной женщины рассказала в ходе прямой линии студентка медуниверситета, которая планирует стать врачом-онкологом, сообщают ярославские СМИ. «Мне 24, и я в этом году заканчиваю университет. Для меня важно, как же мы будем в будущем спасать пациентов?», – отметила студентка.

Путин счел проблему онкологии одной из самых «острых и чувствительных», отметив, что для ее решения необходимы ранняя диагностика и эффективные отечественные препараты, а также наличие «перспективных специалистов». По его словам, сейчас рак на ранней стадии выявляют в 30% случаях, а нужно добиться 50-70%. «Нужно строить, оборудовать онкоцентры. Эта программа обойдется в примерно 1 триллион рублей», – подытожил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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