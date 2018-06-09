Роспотребнадзор бьет тревогу: во Франции изымают смертельно опасный сыр

Национальный центр здравоохранения Франции сообщил о заражении партии сыра смертельно опасной бактерией. В результате употребления данного сыра в пищу были госпитализированы 14 детей, один ребенок скончался.

Дети были инфицированы кишечной палочкой (Е.coli 026), которая была выявлена в сыре Реблошон из коровьего молока 45% жирности. Данный сыр был произведен на сыроварне Шабер (Chabert) во Французских Альпах и не прошел пастеризацию. По решению властей вся партия была изъята из торговой сети.

«Решение об изъятии было принято после того, как у 6-ти из 14-ти больных детей был выделен штамм E.coli 026, инфицирование которым приводит к развитию гемолитико-уремического синдрома, часто приводящего к поражению почек у детей. Из указанных шести детей один ребёнок умер. Остальные 8 находятся под наблюдением и тщательно обследуются», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Окончательных выводов о том, что причиной заболевания детей является употребление в пищу сыра Реблошон нет, однако населению не рекомендовано давать детям сырое молоко и сыры, не прошедшие дополнительной обработки. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 09.06.18

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