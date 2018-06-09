В Башкирии на свалку выбросили живого пони

В городе Стерлитамаке на свалке обнаружили брошенное животное. Пони привязали к дереву среди гор бытовых отходов.

О бессердечном отношении к животному сообщила в соцсети «ВКонтакте» местная жительница. Она прикрепила к посту фотографии, на которых видно, что пони находится в плачевном состоянии – шерсть на боках скаталась, хвост похож на мочалку. Девушка указала адрес, где она нашла маленькую лошадь, и попросила хозяев забрать животное.

Пользователи предположили, что пони бросила женщина, которая держит коров и лошадей неподалеку от этого места. Другие заявили, что садоводы сами превратили этот участок в свалку, в результате домашним животным попросту негде пастись.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 09.06.18

После проверки прокуратуры уволен директор скандального МУП «Золушка». / В Севастополе суд выяснит, зачем три хулигана били и возили юношу по городу в багажнике. / «Мистика»: ДНК Захарченко не нашли на изъятых у него миллиардах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»