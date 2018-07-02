В аэропорту Перми хозяева выбросили кота на помойку на солнцепек

В Перми у аэропорта обнаружили персидского кота, которого, по всей видимости, оставили улетающие хозяева. Животное даже не могло выбраться из переноски и долгое время провело на жаре.

Домашнего питомца случайно нашла местная жительница. Она забрала котика и отвезла его в ветеринарную клинику. Животное выбросили в сумке-переноске, даже не потрудившись открыть ее, чтобы дать коту шанс выжить. Рядом с сумкой находились пакеты с лотком и наполнителем.

Как сообщают пермские СМИ, существенного ущерба для физического здоровья перс не получил, но жестокий поступок владельцев оставил свой след, кот отказывается от еды и воды. Отмечается, что уже появились желающие забрать пушистика в новый дом.

Стоит отметить, что это не первая история, где строгие правила авиакомпаний и жестокость хозяев оборачиваются трагедией для домашних животных. Так в декабре прошлого года маленького щенка оставили на морозе в аэропорту Екатеринбурга, к счастью, животное вовремя заметили и спасли. Увы, не все истории заканчиваются так мирно – за год до этого женщина бросила пса, который замерз насмерть.

Напомним, чтобы взять питомца с собой в полет, необходимо внимательно ознакомиться с правилами перевозки животных. У разных авиакомпаний требования к габаритам, весу и ветеринарным документам отличаются, поэтому лучше заранее озаботиться запасным вариантом, на тот случай, если домашнего любимца не пустят на борт.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 02.07.18

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