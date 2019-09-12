Сотрудники Кольцово ищут хозяев черепахи, разгуливавшей у аэропорта

Сотрудники аэропорта Кольцово ищут владельцев красноухой черепахи, которую сегодня утром обнаружили на территории транспортного объекта пассажиры. «Черепашка разгуливала по привокзальной площади, наслаждаясь последними теплыми деньками. Красноухой черепахе ввиду ее особенностей нужна пресная вода, поэтому сотрудникам аэропорта пришлось прервать утренний моцион маленькой гостьи, приютить ее и вызвать зоозащитников. Если вы потеряли черепашку – напишите нам, мы готовы вернуть ее в руки хозяина», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Отметим, что периодически нерадивые владельцы животных, улетающие из Екатеринбурга, бросают своих питомцев у аэровокзала, если тех не пропускают на борт. Специально для таких ситуаций Кольцово договаривался с фондом «Зоозащита» о сотрудничестве. «Такие случаи крайне редки, тем не менее теперь столкнувшиеся с отказом и не нашедшие выхода пассажиры смогут оставить животных на временное содержание в фонде. Связаться с «Зоозащитой» помогут агенты на стойках регистрации», – ранее поясняли в пресс-службе аэропорта.

Решение было продиктовано гуманностью после трагического случая в 2017 году, когда жительница Екатеринбурга, улетая в Германию, бросила возле аэропорта собаку. Животное замерзло и погибло.

Екатеринбург, Елена Сычева

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