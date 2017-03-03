Животных, которых авиакомпании не допустят к перевозке, в Кольцово будут пристраивать зоозащитники

Публикации за 03.03.17

Домашних питомцев, которых авиакомпании по тем или иным причинам не допустят на рейс, в аэропорту Кольцово будут забирать на временный пристрой зоозащитники. Аэропорт договорился о сотрудничестве с фондом, чтобы зверей не выбрасывали на улицу.

«Мы договорились о сотрудничестве с фондом «Зоозащита», призванном защитить домашних животных в ситуациях, когда авиакомпании не допускают их к перевозке. Такие случаи крайне редки, тем не менее, теперь столкнувшиеся с отказом и не нашедшие выхода пассажиры смогут оставить животных на временное содержание в фонде. Связаться с «Зоозащитой» помогут агенты на стойках регистрации», – сообщили сегодня в пресс-службе Кольцово.

Такое решение аэропорт и зоозащитники приняли, в том числе, после резонансного случая в январе этого года. Тогда жительница Екатеринбурга, улетая в Германию, бросила возле аэропорта собаку, которую не пустили на рейс. Животное скончалось. Историю горячо обсуждали в соцсетях.

Несмотря на договоренность о сотрудничестве, владельцев животных все-таки просят заранее узнавать обо всех условиях перевозки питомцев.

«Мы настоятельно рекомендуем заблаговременно связываться с авиакомпаниями и уточнять правила перевозки, чтобы ничего не помешало вашему совместному путешествию», – говорят в Кольцово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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