В аэропорту Кольцово пассажиры выбросили щенка

Сотрудникам аэропорта Кольцово пришлось заниматься устройством трехмесячного щенка, выброшенного, по всей видимости, пассажирами, которые не сумели зарегистрировать животное на рейс. «Малыш оказался брошенным на привокзальной площади аэропорта. Беспородного, бездомного, но очень дружелюбного щенка приютили в здании аэровокзала. За несколько часов он стал любимцем сотрудников и вызывал улыбки на лицах спешащих на свои рейсы пассажиров. В итоге малыш дождался приезда спасателей в безопасности и тепле. Сейчас он помещен на передержку и ждет своих новых хозяев», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Там пояснили, что начали сотрудничать с «Зооспасом» около года назад, однако это первый спасенный зверь. Увы, не все истории заканчиваются так мирно – прошлой зимой женщина, хозяйка небольшой собаки по кличке Трой, улетая в Германию, не смогла предоставить все необходимые ветеринарные документы, поэтому в авиакомпании отказались брать пса на борт. Тогда она просто оставила клетку с питомцем на улице. Животное, замерзшее насмерть, нашел дворник. «Перед вылетом необходимо обязательно ознакомиться с правилами перевозки домашних животных, подготовить все необходимые документы для перелета, и не подвергать жизни своих любимцев опасности», – подчеркнули в Кольцово.

Екатеринбург, служба информации

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