«Жуткий грохот и вспышка»: в небе над Россией взорвался яркий метеорит (ВИДЕО)

Метеорит взорвался над севером Липецкой области. Падающее небесное тело, оставляющее за собой белый дымовой шлейф, снял видеорегистратор автомобиля.

По сообщению пользователей соцсетей, огненый шар, который очевидцы приняли за метеорит, пролетел над регионом в 4:15 мск. Космический объект также наблюдали жители Воронежской и Орловской областей.

Липчане сначала увидели вспышку в небе, а потом белый вертикальный след, похожий на след, который оставляют самолеты при ясной погоде, или на след от ракеты. Свидители утверждают, что падение сопровождалось устрашающим грохотом.

Падение метеорита

Воронежский астроном Станислав Короткий заявил, что в небе действительно взорвался метеорит. Он предположил, что его радиус составил 1-3 метра. По словам специалиста, небесное тело взорвалось на высоте от 25 до 40 метров, сообщает портал moe-online.ru.

Липецк, служба информации РИА «Новый День»

Липецк. Другие новости 21.06.18

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