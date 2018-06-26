Ирония судьбы: актрису Марию Миронову обворовали на Садовом кольце

Известная актриса Мария Миронова стала жертвой уличного вора. Злоумышленник обокрал артистку в центре столицы. Об этом Миронова сообщила на своей странице в Instagram, уточнив, что ее «ограбили прямо на Садовом кольце», и призвав всех к бдительности.

Актриса предпочла не раскрывать, что именно похитил преступник, сообщив лишь, что подала заявление в полицию. По информации РЕН ТВ, злоумышленник незаметно забрал у Мироновой 3 тыс. долларов и скрылся. Актриса обратилась к правоохранителям, когда обнаружила пропажу денег. Полиция уже занимается расследованием преступления. Найти воришку пока не удалось.

Поклонники отметили, что происшествие на Садовом кольце похоже на эпизод с ее героиней Верой Смолиной из одноименного сериала, который сейчас показывают на Первом канале.

Мария Миронова служит в театре «Ленком». Она известна также по роли в фильме «Свадьба» Павла Лунгина. В 2000 году лента получила специальный приз Каннского кинофестиваля за лучший актерский ансамбль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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