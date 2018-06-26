В Португалии из-за некроза скончался российский музыкант

Известный российский музыкант Андрей Сучилин скончался от страшной болезни. Именно недуг стал причиной неприятного запаха, из-за которого гитариста высадили из самолета в Португалии.

В конце мая стало известно, что россиянина сняли с рейса Амстердам – Гран-Канария. Пассажиры пожаловались на дурной запах, исходящий от мужчины. Как сообщила близкая подруга Сучилина Лидия Тихонович в Facebook, этим мужчиной был он. Дело в том, что музыкант подхватил инфекцию, которая «делает человека весьма вонючим».

Гитарист остался в Португалии, где его состояние сильно ухудшилось, Сучилина срочно госпитализировали. Врачи ввели пациента в медикаментозную кому, пытались различными препаратами остановить некроз тканей. Однако сердце, легкие и почки музыканта не справились с нагрузкой. 25 июня он скончался.

«Ушел из жизни Andrey Suchilin, гитарист, ученик гитарной школы Фриппа, лидер одной из московских арт-роковых групп 80-х «До мажор». Внезапная, нелепая и очень обидная потеря», – отметила Тихонович на своей странице в соцсети.

Лиссабон, Служба информации РИА «Новый День»

Лиссабон. Другие новости 26.06.18

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