В Барнауле водитель и кондуктор целый час держали пенсионерку в душном автобусе

77-летняя женщина, забывшая дома пенсионное удостоверение, стала заложницей в общественном транспорте. Водитель и кондуктор целый час удерживали пенсионерку в автобусе на солнцепеке. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел 22 июня в Барнауле, в городе тогда стояла 30-градусная жара. Женщина забыла дома пенсионное удостоверение и кошелек, но предъявила кондуктору проездной с именем и фотографией. Однако этого оказалось недостаточно, автобус остановили, пассажиры вышли, а бабушку в нем закрыли и держали в течение часа.

На помощь старушке приехала ее дочь, которая вызвала полицию и скорую помощь – у пенсионерки подскочило давление. Сюжет об этом случае показали на местном телевидении. Примечательно, что ни водитель, ни кондуктор не видят ничего предосудительного в своих действиях.

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку произошедшего. «В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям водителя и кондуктора транспортной компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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