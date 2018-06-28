История со старушкой, запертой в автобусе на солнцепеке, обернулась уголовным делом

Следователи нашли признаки преступления в истории со старушкой, которую водитель и кондуктор заперли в автобусе, потому что она забыла дома пенсионное удостоверение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

Как ранее сообщал «Новый День», инцидент произошел в Барнауле 22 июня, в городе тогда стояла 30-градусная жара. 77-летняя женщина забыла дома пенсионное удостоверение и кошелек, но предъявила кондуктору проездной с именем и фотографией. Однако этого оказалось недостаточно, автобус остановили, пассажиры вышли, а бабушку в нем закрыли и держали в течение часа. На помощь старушке приехала ее дочь, которая вызвала полицию и скорую помощь – у пенсионерки подскочило давление.

Следственным управлением СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело о незаконном удержании женщины в пассажирском автобусе города Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители опросили не только водителя, кондуктора и очевидцев, но и руководство транспортной компании, которое ответственно за соблюдение прав пассажиров.

Отмечается, что уголовное дело взято на контроль в центральном аппарате СКР. Расследование продолжается.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 28.06.18

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