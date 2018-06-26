Ведущего ток-шоу на Первом канале накажут за мат в прямом эфире

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание за матерное слое в прямом эфире, сообщили в пресс-службе телеканала.

Представители телеканала отметили, что с журналистом будет проведена беседа, после чего на него наложат взыскание, передает «Интерфакс».

Ранее во вторник, 26 июня, телеведущий выразился нецензурным словом, рассказывая о реакции российских болельщиков на поражении сборной России в матче против Уругвая на чемпионате мира по футболу. Шейнин приводит слова своего товарища и произносит матерное слово. Спустя секунду он осознал ошибку, сказал «ой» и продолжил монолог. «Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш ********** [дебилизм]". Ой, пиип».

Накануне сборная России проиграла Уругваю в третьем матче группового турнира ЧМ-2018 со счетом 0:3. Команда вышла в плей-офф со второго места и 1 июля встретится с Испанией на стадионе «Лужники» в Москве.

Отметим, что российским СМИ запрещено употреблять матерную лексику без соответствующей цензуры. Штраф для СМИ за распространение нецензурной лексики составляет до 200 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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