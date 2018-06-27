Младенец скончался во время сдачи крови на анализ

В больнице города Ельца Липецкой области шестимесячный мальчик умер во время процедуры по забору крови. Причина смерти малыша устанавливается. Следователи проводят проверку.

По данным областного управления СКР, 25 июня мать мальчика обратилась к педиатру с жалобами на недомогание сына. Чтобы поставить диагноз, врач отправил младенца сдавать анализы. На следующее утро ребенок умер в тот момент, как у него брали кровь.

«Тело младенца направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью выяснения причины его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает СКР.

Липецк, Служба информации РИА «Новый День»

Липецк. Другие новости 27.06.18

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