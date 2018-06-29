Губернатор Липецкой области Олег Королев назвал причины вылета сборной Германии с группового этапа Чемпионата мира по футболу – 2018. Глава региона уверен, что это месть десятков миллионов убитых немцами душ во время мировых войн. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...», – написал он. На момент публикации материала данный твит был удален (Липецкий губернатор: Германия вылетела с ЧМ-2018 из-за миллионов душ убитых в войнах).

Это высказывание губернатора вызвало бурю негодования у пользователей социальной сети. «Вот эти люди управляют нами (( это позор какой то», – написал пользователь с ником Сэр Алекс Фергюсон (здесь и далее сохранены авторская орфография и пунктуация). «уходи в отставку, позорище, стыдно за тебя ужасно.», – написал в свою очередь Рак-Донской.

Пользователь с ником Афоня предположил, что Олег Королев страдает каким-то недугом и поинтересовался, почему российской сборной патологически не везет на международных чемпионатах. «Что у вас за болезнь интересно? А за какие грехи сборная России годами проигрывает всем, даже самым отстойным командам? Чьи души мстят российской сборной?» – написал Афоня.

Пользователь Fahrenheit заявил: «Души умерших, не дождавшихся квартир, дольщиков тоже будут мстить. Захарову особенно. Да и вас не забудут. Бойтесь!»

«Олег Петрович,мой коллега интересуется,что Вы курите?Что Вы несете,Вы руководитель области,а уровень как у желтого писаки со спортивных задворок...Займитесь уже более ВАЖНЫМИ и ВЕЛИКИМИ делами!», – выступил с призывом пользователь с ником Пиво и Любовь.

66-летний Королев занимает пост губернатора с 12 апреля 1998 года. Он является вторым по продолжительности пребывания на посту главой российского региона после Евгения Савченко (губернатор Белгородской области с 18 декабря 1993 года).

Напомним, что плей-офф Чемпионата мира стартует завтра с матча Франция – Аргентина. Он состоится в 17:00. В это же время 1 июля состоится матч между сборными России и Испании.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 29.06.18

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