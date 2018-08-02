Над Черным морем неизвестный самолет чуть не столкнулся с российским лайнером

Авиакатастрофа едва не произошла у воздушной границы Турции и России. Неизвестный самолет опасно сблизился с пассажирским лайнером, который летел из Антальи в Москву.

По данным госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), инцидент произошел в 10 утра (мск) в 250 километрах юго-западнее Сочи, передает РИА «Новости». Экипаж лайнера A-330 авиакомпании IFly зафиксировал срабатывание TCAS – бортовой системы предупреждения опасных сближений.

Капитан судна последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту. Таким образом, самолетам удалось благополучно разойтись. А-330 совершил успешную посадку во Внуково.

Специалисты выясняют, что это был за борт, о сближении с которым предупредила TCAS. Отмечается, что на связь с российскими авиадиспетчерами второй самолет не выходил, опознавательных сигналов не подавал и не реагировал на радиозапросы.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 02.08.18

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