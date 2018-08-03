Три российских вуза лишились госаккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила государственной аккредитации три негосударственных вуза, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором лишен государственной аккредитации: «Волжский университет имени В.Н. Татищева» по направлениям – наука о земле, биологические науки, информатика и вычислительная техника, машиностроение, экономика и управление, социология и социальная работа, юриспруденция, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, языкознание и литературоведение, сценические искусства и литературное творчество», – говорится в сообщении.

Кроме того, аккредитации лишился «Межрегиональный открытый социальный институт» по направлениям «информационная безопасность», «психологические науки», «экономика и управление», «юриспруденция», «образование и педагогические науки». Третьим вузом, оставшимся сегодня без аккредитации, стал «Кисловодский гуманитарно-технический институт» лишился аккредитации по направлениям: «экономика и управление», «юриспруденция», «философия», «этика и религиоведение».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.08.18

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