Бомбисты подорвали в Калуге вход в здание Пенсионного фонда

В Калуге у дверей управления Пенсионного фонда неизвестные привели в действие взрывное устройство. ЧП случилось на улице Болдина в областном центре. Взрыв прогремел ориентировочно около 4:00 в ночь на 3 августа. Первые сообщения об этом появились в социальных сетях.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Взрыв повредил стекло входной двери, отделочные панели на фасаде здания, на крыльце заметна неглубокая воронка на крыльце. На месте ЧП выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. В самом отделении Пенсионного фонда, как и в правоохранительных органах пока не комментируют случившееся.

По данным «Калужских новостей», ЧП квалифицируют как хулиганство. По предварительной информации, в действие было приведено армейское взрывное устройство. Теперь следователям предстоит выяснить, связано ли случившееся с пенсионной реформой, решение о проведении которой было одобрено Госдумой 19 июля.

Как писал «Новый День», законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Возраст выхода на заслуженный оплачиваемый отдых планируется повышать поэтапно.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 03.08.18

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