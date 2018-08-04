В Сибири разбился пассажирский вертолет, погибли 18 человек

В Красноярском крае разбился пассажирский вертолёт. На борту находились 18 человек – 3 члена экипажа и 15 пассажиров, погибли все.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня в 180 километрах от города Игарки.

Вертолёт принадлежал компании Utair. Примерно в 10:15 по местному времени с площадки Ванкор, направляясь на одноименное нефтяное месторождение, взлетели два вертолёта: один перевозил тяжёлую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой – рабочих, сообщают «Известия». Пассажирский вертолёт разбился на 7-й минуте полёта. В момент аварии в данном районе была небольшая облачность (высота облаков – 2 км), видимость достаточная, осадков не наблюдалось. После падения на землю вертолет загорелся.

На место выехали все оперативные службы края, пожарно-спасательные гарнизоны, начальник краевого ГУ МЧС и врио губернатора.

Первоначальная версия МЧС: вертолёт с пассажирами, взлетавший следом за вертолётом, перевозившим на лебёдке металлоконструкцию, задел лопастями внешний груз первого вертолёта, сообщает ngs24.

Так же рассматриваются варианты технической неисправности и ошибки пилота.

Красноярск, Игорь Юров

Красноярск. Другие новости 04.08.18

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