Центробанк: Хищения в банке «Таатта» превысили 4,2 млрд рублей

Временная администрация якутского банка «Таатта» выявила признаки хищения на сумму более 4,2 млрд рублей. Заявление Центрального банка опубликовано на сайте регулятора.

Информация об этом уже направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России. В преступлении подозреваются должностные лица банка. «Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018», – уточнил ЦБ РФ.

Как писал «Новый День», Центробанк отобрал лицензию на осуществление банковских операций у «Таатта» в начале июля. Банк был зарегистрирован в Якутии и по величине активов занимал 220 место в российской банковской системе.

В «Таатта» осуществлялись «схемные» операции и сделки, имеющие признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Регулятор дважды направлял в правоохранительные органы информацию о подобной деятельности банка.

Кроме того, руководство и собственники «Таатта» накануне отзыва лицензии предприняли попытку масштабного вывода активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.08.18

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