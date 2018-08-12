Журналист назвал мотив и заказчика убийства Влада Листьева

Экс-ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал причину убийства телеведущего Владислава Листьева и раскрыл личность предполагаемого заказчика в интервью Mix TV.

Гендиректора ОРТ Владислава Листьева застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице в Москве. На сегодняшний день преступление остается не раскрытым.

Журналист назвал мотив и заказчика убийства Влада Листьего

Захаров заявил, что убийство Листьева заказал бизнесмен Борис Березовский. Поводом такого решения якобы стали упущенные доходы.

«Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. А средний годовой бюджет на метровом канале даже в то время составлял четверть миллиарда долларов», – сказал Захаров.

Напомним, в 1995 году на телеканале ОРТ был введен мораторий на размещение рекламы. Листьеву начали звонить неизвестные: они угрожали и требовали отменить распоряжение, однако этого он сделать не мог. Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев в тот момент обратился к правоохранителям с просьбой обеспечить личную охрану. Однако журналист этого не сделал, поскольку был уверен в своей неприкосновенности и в том, что звонки от неизвестных закончатся. Это, по мнению Захарова, стало большой ошибкой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.08.18

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