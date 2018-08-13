Рука не дрогнула: в Москве сотрудница банка ограбила 80-летних пенсионеров

В Москве задержана бывшая сотрудница банка, подозреваемая в краже денег у пенсионеров. Воспользовавшись своим положением, злоумышленница перевела средства с банковских карт пожилых людей на свой счет. Материальный ущерб составил около 280 тысяч рублей. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает пресс-служба УВД по ЗАО.

В полицию с заявлением о краже обратились 87-летний мужчина и 80-летняя женщина. Они сообщили, что пришли в банк для переоформления вкладов, а потом обнаружили недостачу денег.

В преступлении оказалась замешана 26-летняя жительница Подмосковья, работавшая в этом банке. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело против нее возбуждено по статье «Кража».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.08.18

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