В Москве 86-летний «Отелло» пытался убить супругу

В Москве 86-летний пенсионер пытался расправиться с 77-летней супругой из ревности. Уголовное дело против престарелого «Отелло» возбуждено по статье «покушение на убийство». Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Преступление было совершено 11 августа в квартире на улице Попутной.

По данным следствия, в ходе конфликта на почве ревности пожилой мужчина нанес своей жене множественные удары ножом. Будучи уверенным, что совершил убийство, он скрылся, а выжившая женщина позвонила в экстренную службу и вызвала бригаду медицинской помощи. Пострадавшую доставили в больницу. Тем временем, пенсионер-ревнивец попытался свести счеты с жизнью. Работники ближайшей автозаправки нашли его в бессознательном состоянии и вызвали «скорую».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После разрешения медиков они планируют допросить подозреваемого.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.08.18

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