Обрушение моста в Генуе: жертв уже 41, под завалами нашли машину с погибшей семьей

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 41.

В ночь на субботу, 18 сентября, спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находились три человека – супруги и 9-летняя дочь, сообщает агентство ANSA. Таким образом, количество погибших при обрушении моста достигло 41. Ранее СМИ сообщали о 38 жертвах и 16 раненых, состояние 9 из них врачи оценивали как тяжелое.

Как сообщал «Новый День», 200-метровый пролет автомобильного моста в Генуе рухнул 14 августа. В этот момент на виадуке находились десятки автомобилей. Из-за опасений дальнейшего разрушения из зоны бедствия эвакуировали более 600 человек. Власти обвиняют в трагедии компанию Autostrade, занимавшуюся обслуживанием моста, однако точные причины обрушения будут установлены по итогам расследования.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 15 августа объявил о введении чрезвычайного положения в зоне происшествия сроком на год. На следующий день власти сообщили, что под завалами обрушившегося моста могут находиться от 10 до 20 человек.

Генуя, служба информации РИА «Новый День»

Генуя. Другие новости 18.08.18

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