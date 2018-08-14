В Италии на постройки и ж/д пути рухнул 200-метровый пролет моста. Десятки жертв

На севере Италии, в Генуе, обрушился автомобильный мост, высота которого составляла 50 метров. В результате ЧП погибли десятки человек. Среди них те, кто находился в момент обрушения на путепроводе, а также те, кто был под ним, сообщил глава городской службы спасения. Стоит отметить, что под мостом были расположены городские кварталы.

Спасатели оказывают помощь раненым и занимаются разбором завалов. «На место ЧП массово выехали спасатели и команды кинологов», – говорится в сообщении. По словам местных жителей, мост находился в плачевном состоянии и в последнее время его часто ремонтировали.

По данным телеканала Rainews24, в результате обрушения с 50-метровой высоты упало несколько автомобилей, в том числе грузовых. Их общее число может достигать 20, сообщают очевидцы. Под завалами могут находиться люди – обломки упали на постройки, расположенные под мостом. Движение путепроводу полностью остановлено.

Судя по фотографиям с места происшествия, у моста отсутствует пролет длиной около 200 метров. По предварительной версии, причиной обрушения стала просадка конструкций, а также буря, которая сейчас бушует в регионе. По данным BBC, путепровод был возведен в 60-е годы прошлого века. Он получил название «мост Моранди». В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 14.08.18

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