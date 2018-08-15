Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 38 человек. Есть угроза новых разрушений

38 человек погибли из-за обрушения пролета моста в Генуе. Такие данные приводит Министерство внутренних дел Италии. Число жертв может вырасти, продолжается разбор завалов. В то же время не исключается, что оставшиеся части моста могут рухнуть. По этой причине спасатели эвакуировали жителей ближайших зданий. Очевидцы делятся в Сети видео с места происшествия, а также озвучивают свои версии о том, что могло способствовать катастрофе – банальная халатность, или чей-то злой умысел.

По словам главы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, обломки моста повредили 30-35 легковых автомобилей и не менее трех грузовиков. Большинство жертв находились внутри искореженного транспорта, сообщает издание Corriere della Sera. В МВД Италии подтвердили, что число погибших выросло до 38 человек, 26 тел доставлены в морг при поликлинике Сан-Мартино. Уточняется, что среди жертв восьмилетний ребенок, а также два подростка 12 и 13 лет.

Различные травмы получили 15 человек. Девять пострадавших находятся в критическом состоянии, четверо из них были извлечены из-под обломков, сообщил Боррелли.

Рухнувший мост проходил через торговые центры, фабрики, жилые дома, железную дорогу Генуя-Милан и реку. Как рассказал один из спасателей, уцелевшие части путепровода находятся в плохом состоянии, не исключается, что они могут не выдержать нагрузки и упасть. «Вот почему мы эвакуировали людей из зданий в этом районе», – цитирует источник в экстренных службах агентство ANSA. В общей сложности 440 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Тем временем, очевидцы публикуют видео с места происшествия и делятся своими версиями о том, что могло стать причиной обрушения. Местные жители утверждают, что за мгновение до катастрофы в мост ударила молния. Некоторые даже предполагают, что столь крепкое строение не могло рухнуть только от сильного ливня.

Впрочем, по официальной версии, которую озвучил Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли, мост рухнул из-за серьезных недостатков в текущем обслуживании. Но окончательные выводы будут сделаны после проведения всеобъемлющего расследования.

В свою очередь компания Autostrade, следившая за состоянием виадука, утверждает, что на мосту велись ремонтные работы, но в целом путепровод не был признан аварийным. В компании подчеркнули, что «все работы и состояние моста находились под постоянным наблюдением и контролем со стороны дирекции в Генуе».

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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