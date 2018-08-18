Сына экс-депутата Госдумы в наручниках и его возлюбленную нашли мертвыми рядом с многоэтажкой

В Балашихе возле одного из многоэтажных жилых домов найдены мертвыми молодой человек и девушка. Один из погибших – 18-летний сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина.

Инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный сегодня утром, примерно в 09:15. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, молодой человек был скован наручниками.

Имена погибших сначала не были известны, позже ряд телеграм-каналов сообщили, что погибший юноша – Роман Шингаркин, сын экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. Бывший депутат подтвердил данную информацию. По его словам, сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Шингаркин в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что не знает погибшую девушку, добавив, что ему «непонятно ничего» в том, что случилось.

Погибшая девушка – студентка областного медицинского колледжа в подмосковном Пушкине, следует из сообщений в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что в этом году она закончила первый курс учебного заведения: «Хорошо училась».

Юноша и девушка оставили сегодня утром предсмертные записки на своих страницах в социальной сети, в которых говорится, что им тяжело было жить со страданиями и переживаниями внутри них и просят никого не винить в случившемся. «Не надо никого наказывать. Это всё мы виноваты… Мы сами судьи, мы сами вынесли приговор, мы сами его и исполнили», – написал Роман Шингаркин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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