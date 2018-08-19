Москвич расстрелял на улице бывшую жену и покончил с собой

В Москве пенсионер расстрелял бывшую супругу, подкараулив ее на улице, после чего покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По информации столичного управления Следственного комитета РФ, утром 19 августа находившийся около продуктового магазина на Башиловской улице мужчина выстрелил в свою бывшую жену. Женщина от полученного ранения скончалась на месте. После этого стрелок совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подробности инцидента приводит телеграм-канал «112». По его информации, 67-летний мужчина с 09:00 поджидал свою бывшую супругу у подъезда дома. Когда женщина вышла, он трижды выстрелил в нее из своего ружья. Смертельным стал третий выстрел: женщина упала на асфальт и скончалась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.18

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