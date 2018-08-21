Массовое отравление в Подмосковье, один человек скончался

В Котельниках 23 человека попали в больницу с отравлением, еще один скончался до приезда скорой. По предварительным данным, все пострадавшие – граждане Узбекистана, приехавшие в Россию на заработки.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, всего с жалобами на самочувствие к врачам обратились 26 человек, из них двое отказались от госпитализации, остальных увезли в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2.

«Всего на месте было задействовано семь бригад скорой помощи, две бригады Центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего выясняются», – добавил Марков.

Как сообщил источник РИА «Новости», все пострадавшие приехали из Узбекистана и работали на стройке. Однако пока в посольстве республики в России информацией о массовом отравлении граждан не располагают.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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