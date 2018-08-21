«Не дети, а зверьки»: СКР проверит информацию об ужасных условиях содержания отказничков в больнице Смоленска

Следственный комитет проверит информацию о жутких условиях содержания малышей из детского дома в инфекционном отделении клинической больницы № 1 города Смоленска. По словам одной из пациенток, маленькие дети находятся без присмотра, их не моют и плохо кормят, от этого у отказников появляются высыпания и язвы. Однако медперсоналу до этого дела нет.

Своими тяжелыми впечатлениями от пребывания в больнице жительница Смоленска поделилась с изданием Readovka. Она лежала в клинике вместе со своим ребенком и своими глазами видела весь ужас положения отказников.

«Лежат там детки из детских домов, лежат одни в палатах, а им всего 2 – 2,5 года, и сутками к ним никто не заходит и не проверяет. Утром на обход придут, укол сделают, капли закапают, таблетку впихнут и все. Памперсы меняются раз в три дня», – сообщила женщина.

Когда она попыталась помочь одному из малышей, который «даже не из-за опрелостей, а из-за язв, которые сочились, идти не мог и криком кричал», сняла с него использованный памперс, вымыла и присыпала тальком, женщину упрекнули в том, что голый ребенок – «это не эстетично».

Женщина утверждает, что больнице нет горячей воды, поэтому детей не моют, у них даже завелись вши, малыши «сутками сидят одни в закрытом боксе, голодные, грязные». Когда пациентка попыталась привлечь внимание медперсонала к этой проблеме и стала задавать вопросы врачам, ее быстро выписали.

После публикации материала стали поступать свидетельства от других пациентов этой больницы, которые подтвердили слова собеседницы издания. "…мы тоже возмущались жутко, но после этого нам запретили заходить туда к малышу-отказнику. Ему было 4 месяца, меняли памперс два раза в день, потом лежал просто в мокрых пеленках, так как памперсы закончились, отдавали свои. Медперсонал только кривился, что это не дети, а зверьки, ухаживали только уборщицы. А потом в боксе простыней закрыли окно, чтобы мы все не ходили и не видели его...», – написал пользователь в сообществе «Важное в Смоленске».

Публикацией заинтересовались следователи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, начато проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медперсоналом ОГБУЗ «Клиническая больница №1» по оказанию помощи, находящимся на лечении в инфекционном отделении малолетним детям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смоленск, Служба информации РИА «Новый День»

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