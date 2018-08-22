В Москве водитель такси-сервиса сломал в драке челюсть пассажиру

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Яндекс.Такси». По данным ТАСС, основанием для возбуждения дела стал конфликт между водителем и пассажиром – словесная перепалка перешла в потасовку, которая вылилась в драку. По данным СМИ, работник сервиса «Яндекс» ударил клиента, сломав ему челюсть. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Драка произошла еще 16 августа на Большой Полянке. Во время движения автомобиля между водителем и пассажиром произошел словесный конфликт. Пассажир покинул автомобиль, водитель догнал его и ударил кулаком в лицо. Медики диагностировали у пострадавшего перелом челюсти.

Пострадавший обратился в полицию. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст.112 УК РФ). Если вина нападавшего будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.08.18

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