Вышедший из тюрьмы маньяк-потрошитель изнасиловал и расчленил девочку на Селигере

На озере Селигер в Тверской области 61-летний пенсионер надругался и жестоко убил семиклассницу из Санкт-Петербурга ножом и топором. Распотрошенное тело 14-летней девочки обнаружил ее родственник. Ранее убийца школьницы 15 лет отсидел за похожее дикое убийство своей подруги. На свободу он вышел в прошлом году.

Семиклассница, приехавшая отдохнуть с родственниками в деревню под городом Осташков на Селигере, пропала 18 августа. Мать девочки обратилась в полицию, рассказав о велосипеде, на котором дочь уехала кататься на велосипеде, и об одежде, в которой была школьница.

20 августа зверски убитую девочку нашел ее родственник – военный врач из Ленинградской области, сообщает издание 47news. Её обнаженное и обезображенное тело находилось в сарае между деревнями Жары и Ляпино Осташковского района. Убийца вырезал у школьницы гениталии, перерубил конечности и разбил до крови лицо.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 61-летний пенсионер Сергей Щербаков, освободившийся из колонии в 2017 году. Как выяснилось, в 2002 году он убил и изуродовал подругу в общежитии Вышнего Волочка, отрезав молочную железу. За это жестокое преступление маньяк получил 15 лет особого режима.

В отношении пенсионера-потрошителя тверские следователи возбудили уголовное дело по п. «д» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием». В ходе допроса обвиняемый сообщил, что был сильно пьян, и мало что помнит.

Санкт-Петербург, Тверь, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург, Тверь. Другие новости 22.08.18

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