Директор психинтерната получил два года колонии за гибель 23 пациентов

Директор Новохоперского психоневрологического интерната признан виновным в гибели 23 пациентов во время пожара. Суд установил, что в учреждении не соблюдались правила пожарной безопасности, персонал не знал порядка действий во время ЧП, что привело к многочисленным жертвам.

Пожар в интернате в Воронежской области произошел зимой 2015 году. В объятом огнем здании находились 70 психически нездоровых пациентов, из них не более 20 могли передвигаться самостоятельно. В результате 23 человека погибли, еще столько же получили различные ожоги.

Причиной пожара стало возгорание материала отделки палаты из-за выделения тепла при аварийном режиме работы потолочного электрооборудования, говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором суд директор и заведующий хозяйством интерната признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Глава интерната приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, заведующий хозяйством – 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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