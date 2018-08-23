В Курске на военном параде танк Т-34 опрокинулся на бок. Многотонная машина рухнула с платформы, а стоявшие рядом солдаты разбежались разные стороны. В штабе Западного военного округа отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Т-34 принимал участие в параде, когда шествие закончилось, танк нужно было погрузить на специальную платформу для транспортировки. Однако что-то пошло не так, и машина рухнула и опрокинулась на бок. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия на YouTube.

Некоторое время спустя, появился еще один ролик, в котором Т-34 поставили на гусеницы. В пресс-службе ЗВО заверили, что механик-водитель танка не пострадал.

На военном параде в Курске перевернулся танк

Курск, Служба информации РИА «Новый День»

Курск. Другие новости 23.08.18

Актера Кевина Спейси обвинили в очередном изнасиловании. / Задержан один из подозреваемых в избиении до смерти бездомной в Москве. / Директор психинтерната получил два года колонии за гибель 23 пациентов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»