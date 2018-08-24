Следователи выясняют обстоятельства таинственной смерти ребенка в краснодарском лагере

В Краснодарском крае по факту смерти 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Расследование этого уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, ребенок приехал в детский лагерь из Москвы. Вечером 21 августа он вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место прибыли медики, которые констатировали смерть мальчика. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По словам главврача лагеря, за медицинской помощью мальчик не обращался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания. Причину смерти установит судмедэксперт. Сотрудники СКР допрашивают родственников, персонал лагеря, изучают медицинскую документацию.

«В рамках расследования уголовного дела следователи в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил ребенок до и при поступлении в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания в детском заведении, а также соответствие выданных справок установленным требованиям», – подчеркнули в СКР.

Краснодар, Иван Гридин

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