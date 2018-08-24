В ЮАР задержали российское судно с нелегальной взрывчаткой и оружием

В порту ЮАР остановили судно, принадлежащее российской компании. Правоохранители обнаружили взрывчатку и оружие, на которое не были оформлены сопроводительные документы.

В посольстве РФ в ЮАР сообщили, что само судно не арестовано, к экипажу никаких рестрикций не применяется, передает «Интерфакс». Владелец компания Трансфлот экстренно оформляет необходимые бумаги. Вероятно, когда документы прибудут в ЮАР, судно выпустят в море.

Ранее в Национальном портовом управлении Transnet (TNPA) сообщили, что полиция Порт-Элизабет обнаружила на российском судне взрывчатые вещества и нелегальное вооружение, которые перевозились в Нигерию.

По словам представителя российской дипмиссии, судну предписано оставаться в порту до выяснения обстоятельств и разрешения ситуации.

Кейптаун, Служба информации РИА «Новый День»

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