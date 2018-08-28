Жители Забайкалья напали на военный эшелон

В Забайкальском крае неизвестные совершили попытку нападения на воинский эшелон. В результате один из нападавших был застрелен, а его товарищи скрылись, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа, но известно о нем стало только сегодня. В пресс-службе уточнили, что военнослужащий применил оружие по группе неизвестных, которые нарушили границу поста и попытались напасть на караул.

«На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», – приводит РИА «Новости» слова представителя штаба военного округа.

Отмечается, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации». По словам источника в администрации Петровск-Забайкальского района, в результате происшествия ранения также получили еще трое нападавших. Все они местные жители.

Источник также рассказал, что у местных жителей произошел конфликт с военными в привокзальном кафе. Один из гражданских напал с ножом на солдат, после чего местные жители побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.

Чита, Иван Гридин

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