Военный эшелон в Забайкалье атаковали 10 человек: СКР ведет проверку

В Забайкальском крае по факту применения оружия караулом военного эшелона проводится доследственная проверка. Днем ранее в военный следственный отдел СКР по гарнизону Сосновый Бор поступило сообщение о применении оружия военнослужащими, входящими в состав караула. В результате этого был застрелен мужчина. По данному факту незамедлительно назначено проведение доследственной проверки.

Как сообщили в пресс-службе СКР, на данный момент установлено, что личный состав и военная техника войсковой части 28331 в составе воинского эшелона следовали на полигон «Цугол» для участия в учениях. Около 22 часов железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района Забайкалья. В соответствии с требованиями устава для охраны воинского эшелона был выставлен караул.

Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями. Несмотря на то, что военнослужащие голосом, а также предупредительными выстрелами сообщили нападавшим о том, что в случае их дальнейшего продвижения к охраняемому объекту они будут вынуждены открыть огонь, неизвестные продолжили свои противоправные действия.

Военнослужащие открыли огонь на поражение. В результате один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судим. В момент нападения на караул он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следственная группа военного следственного отдела. Для оказания практической помощи в установлении обстоятельств произошедшего привлечены криминалисты из военного следственного управления СКР по Восточному военному округу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В связи с выявлением в действиях нападавших на военных признаков преступления материалы в отношении них будут переданы в органы прокуратуры для направления по подследственности.

Как писал «Новый День», «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации». По словам источника РИА «Новости» в администрации Петровск-Забайкальского района, в результате происшествия ранения также получили еще трое нападавших. Все они местные жители.

Источник также рассказал, что у местных жителей произошел конфликт с военными в привокзальном кафе. Один из гражданских напал с ножом на солдат, после чего местные жители побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.

Чита, Иван Гридин

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