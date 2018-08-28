Сотрудница банка в ответ на проклятие воткнула ручку клиентке в лицо

Жительница Воронежа пострадала от руки сотрудницы банка, когда хотела обменять 100-долларовую купюру. Полиция проводит проверку.

О случившемся сообщил воронежский портал «МОЁ! Online». Женщина с окровавленной щекой рассказала, что на нее напала сотрудница банка. Клиентка хотела обменять доллары на рубли, однако ей отказали.

«Я поняла, что все бесполезно, правды добиться не смогу и, уходя, сказала ей: «Ну хорошо, пусть нас Бог рассудит». А в ответ услышала: «Я в Бога не верю». Тут я и выпалила: «Так значит, будь ты проклята!», – рассказывает пострадавшая. – И в эту секунду сотрудница выскочила из-за стола и ударила меня в лицо шариковой ручкой».

По словам женщины, другие банковские работники не поспешили прийти ей на помощь. Муж потерпевшей вызвал скорую помощь и полицейских.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства произошедшего. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления вреда здоровью, причиненного заявительнице», – сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

Воронеж. Другие новости 28.08.18

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