В Самаре будут судить анестезиолога, изнасиловавшего пациентку под наркозом

В Самаре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании беспомощной пациентки, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 2 августа прошлого года врач, находясь на рабочем месте в частном косметологическом центре, изнасиловал пациентку, которая была под общим наркозом после операции. В отношении медика было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

В СКР отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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