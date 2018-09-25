Ижевского хирурга арестовали по подозрению в изнасиловании пациентки

Суд Ижевска арестовал врача одной из городских больниц. Мужчину подозревают в изнасиловании пациентки, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии. По версии следствия, пьяный врач надругался над пациенткой, которая пришла к нему на осмотр после операции.

Один из местных новостных ресурсов сообщал, что хирург при девушке выпил стакан спирта и стал грязно приставать к ней, просил называть его «плохим доктором». В региональном следственном управлении подтвердил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».

Как писал «Новый День», схожий случай произошел в Самаре. В конце августа следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога. Мужчину обвиняют в изнасиловании беспомощной пациентки.

По данным следствия, 2 августа прошлого года врач, находясь на рабочем месте в частном косметологическом центре, изнасиловал пациентку, которая была под общим наркозом после операции. В отношении медика было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

В СКР отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ижевск, Иван Гридин

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