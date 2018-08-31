Взрывом на оборонном заводе занялся СКР, пожар на предприятии потушен

Следователи начали проверку после взрыва на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты отдела по расследованию особо важных дел нижегородского управления СКР. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве при этом отметили, что осмотр места происшествия в настоящее время затруднен из-за работ по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что при взрыве в одном из цехов завода имени Свердлова, прогремевшем 31 августа, погибли 3 человека, трое пострадали и столько же пропали без вести. В оперативном штабе на месте ЧП допустили, что пропавшие рабочие могли погибнуть под обвалившимися конструкциями цеха. На предприятии уточнили, что хлопок произошел в здании утилизации мин. В сообщении на сайте завода говорится, что здание оцеплено, пожарные ведут его проливку. О погибших и пострадавших, а также о причинах инцидента в сообщении не упоминается.

По последним данным, пожар площадью 100 квадратных метров полностью потушен.

По данным системы СПАРК, надзорные и контролирующие органы с 2015 года неоднократно находили нарушения при проверках предприятия. В частности, было выявлено отсутствие в зданиях системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передает «Интерфакс». В июле текущего года в ходе внеплановых проверок нарушений обнаружено не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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