В России взорвался завод по производству взрывчатки, 3 погибших. Число жертв может вырасти

Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое рабочих, пострадали, по разным данным, от 2 до 4 человек. Еще трое рабочих пропали без вести.

Происшествие случилось в цехе по производству взрывчатки. После взрыва в помещении начался пожар площадью 100 квадратных метров, сообщают информагентства со ссылкой на правоохранительные и экстренные органы региона. В настоящее время пожарные пытаются его локализовать и потушить. Возгоранию присвоен третий, повышенный номер сложности.

По данным источников, взрыв прогремел во время производства аммонала из-за нарушения технологического процесса. В то же телеграм-канал Mash сообщает, что взрыв произошел «во время уничтожения боеприпасов в цехе по утилизации мин».

По данным «Интерфакса» и Mash, в результате происшествия погибли 3 человека. По разным данным, пострадали от 2 до 4 человек, еще три человека числятся пропавшими без вести. В оперативном штабе на месте происшествия не исключили, что пропавшие рабочие погибли под завалами. Таким образом, число жертв может вырасти.

Добавим, в июле СМИ сообщали о возможном взрыве на территории завода имени Свердлова. Тогда пресс-служба опровергла данную информацию, заявляя, что обрушилась стена в старом цехе.

Завод имени Свердлова является одним из крупнейших отечественных предприятий по производству взрывчатых веществ. Он выпускает различные взрывчатые материалы, детонаторы, заряды для горнорудной и нефтегазовой промышленности и т.д.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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