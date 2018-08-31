На еще одном российском заводе прогремел взрыв, есть жертвы

В Самаре на заводе ПАО «Кузнецов», занимающегося производством авиационных и космических двигателей, прогремел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия есть погибшие. Данные о жертвах разнятся. По одним сведениям, погибли двое рабочих, по другим – трое. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, взрыв произошел около 14:00 на территории филиала предприятия ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный Красноглинского района во время очистки кислородного резервуара. В результате ЧП погибли двое рабочих, находившихся внутри резервуара, отметили в ведомстве. В то же время СМИ сообщают о трех погибших. На заводе официально подтвердили гибель двух сотрудников.

По факту инцидента «начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины», отмечается в сообщении СКР. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Ранее сообщалось, что 31 августа прогремел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области, занимающемся производством взрывчатки. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли трое рабочих, трое пострадали, еще трое пропали без вести.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 31.08.18

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