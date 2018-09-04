Полиция в Благовещенске начала проверку сообщений в СМИ о массовом убийстве котов-артистов из местного шоу-театра «Котовасия». Жертвами неизвестных злоумышленников стали 12 животных. Трагедия произошла в ночь на 3 сентября.

Живодеры убили котов, перемещенных в уличный вольер из-за капремонта в здании театра. В расправе над усатыми артистами заподозрили подростков, с которыми ранее у сотрудников театра произошел конфликт. По другой версии, дрессированных животных могла загрызть запущенная злоумышленниками в вольер собака, сообщает издание АСН24.

По данным издания, в связи с ремонтом здания театра сотрудники «Котовасии» забрали большинство котов домой, а других хвостатых временно поселили в уличном вольере, не опасаясь за их жизнь, поскольку территория, где находится временное убежище животных, огорожена забором.

В воскресенье, 2 сентября, на парковке у театра велась запись детей в театральную студию на новый учебный год, однако это не понравилось местным подросткам, которые играли в футбол на расположенной рядом детской площадке. Мячом они сбили вазу с цветами на столе преподавателя. На замечание сотрудницы театра тинейджеры ответили грубостью.

Утром 3 сентября перед работниками театра предстала страшная картина: двери вольера были выбиты, а все коты убиты. Жертвами живодеров стали 12 животных. Самой молодой кошке недавно исполнился год.

По данным пресс-службы УМВД по Амурской области, полиция Благовещенска проводит проверку информации о расправе над животными. Она займет от 3 до 7 дней, отметили в ведомстве.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 04.09.18

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