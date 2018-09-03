Московская полиция возбудила дело в отношении живодеров, убивавших перед камерами

В Москве по факту съемок видеороликов и фотографий с убийствами котят возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» (ст. 245 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, заявление от гражданки поступило в ОМВД России по району Лефортово Москвы. Она пожаловалась на опубликованные в социальной сети фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено жестокое обращение с животным.

«Сотрудники полиции провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В настоящее время проводится весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника», – сообщила Ирина Волк.

По данным Daily Storm, видео с издевательствами над животными в интернете рассылают несколько человек, включая гражданина Белоруссии. Агентство также отмечает, что заявление в полицию подала зоозащитница Анастасия Федюнина, которая будет добиваться квалификации действий живодеров и по статье 150 УК РФ – «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Москва, Иван Гридин

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